Il Mattino in prima pagina: “Sempre in vetta”

Prima pagina de Il Mattino del 06/10/2025
Spazio al Napoli capolista nella prima pagina del quotidiano il Mattino in edicola oggi.

Nel taglio alto vediamo l’istantanea che ha deciso il match: Højlund ha appena segnato e si appresta ad esultare seguito da capitan Di Lorenzo. McTominay alza il braccio, mentre è palese lo scoramento dei genoani Sabelli e Vasquez. Il titolo riassume la posizione di classifica dopo la vittoria sofferta: “Sempre in vetta“.

L’editoriale di Maiorano “Conte sa quando è il momento di cambiare” sottolinea la trasformazione di uomini e squadra dopo l’intervallo.

Di spalla le pagelle di Taormina “Milinkovic che lanci, McTominay giù di tono” e le parole del tecnico Antonio ConteI miei ragazzi un gruppo di ferro“.

