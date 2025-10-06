Corriere dello Sport: “Roma e Napoli, vetta per due”

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina apre con le prime due della classifica. Dopo 6 giornate il Napoli e – a sorpresa – la Roma sono appaiate in testa al campionato. “Roma e Napoli vetta per due” e nel commento “I giallorossi ribaltano la Fiorentina (1-2). I Campioni d’Italia battono il Genoa in rimonta (2-1)“.

Spazio al posticipo finito senza reti tra Juventus e Milan: “Tudor ringrazia Pulisic” per il rigore fallito dall’americano. il commento riporta: “Bianconeri fischiati dopo 5 pari in 8 partite. Tanti rimpianti per il Milan, anche Leao spreca il gol della vittoria“.

Tra gli editoriali in prima pagina il direttore Zazzaroni spiega il momento bianconero: “La Juve è indietro“.

Salvione sottolinea i cambi e la profondità della rosa azzurra: “Le mosse decisive di Conte“.