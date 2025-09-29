Roma in prima pagina: “Agganciati in vetta”

Tiene banco la sconfitta degli azzurri sulla prima pagina del quotidiano napoletano Roma in edicola stamattina.

A centro pagina sopra la foto di De Bruyne che calcia il rigore che avrebbe dovuto cambiare l’inerzia del match, troviamo: “Agganciati in vetta” e ancora nel sommario: “Partenza shock del Napoli che subisce due gol dal Milan. Nella ripresa gli azzurri accorciano e con un uomo in più non riescono a recuperare“.

Il corsivo di Salvatore Caiazza affronta il tema della concorrenza, numerosa e spinta dai media: “Tutti felici e contenti per il primato rossonero. Ma il ciuccio e solo ferito“.

Chiave tattica e scelte di formazione nell’editoriale di Mimmo Carratelli: “La difesa inventata da Conte spinge il Diavolo in testa“.