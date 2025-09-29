Il Mattino: “Napoli, notte amara”

Consueto spazio agli azzurri del Napoli sulla prima pagina del quotidiano Il Mattino del lunedì.
Il titolo è eloquente: “Napoli, notte amara“, l’occhiello specifica: “Prima sconfitta in campionato per gli uomini di Conte: il Milan vince 2-1 e aggancia gli azzurri in vetta“.
La squadra di Conte perde in un colpo solo primato in solitaria ed imbattibilità, tengono banco le scelte del tecnico e affronta l’argomento Il Punto di Francesco De Luca con “Interrogativi da sciogliere subito“.
Infine, nella pagella di Taormina si sottolinea la prova incolore del centravanti e quella del regista, l’unico a non sfigurare: “Højlund solo un lampo e via, diga Lobotka“.