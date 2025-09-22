Roma in edicola: “Napoli, prime prove di fuga”

L’appuntamento di stasera allo stadio Maradona, il Napoli ospiterà la matricola Pisa, è importante per almeno due aspetti: gli uomini di Conte devono subito passare oltre la serata difficile di Manchester di giovedì scorso, inoltre – in caso di vittoria – potranno balzare in solitaria la primo posto della classifica.
Analizza l’evento il quotidiano napoletano Roma, che nella prima pagina in edicola stamattina, titola: “Napoli, prime prove di fuga“, il commento è: “Stasera contro il Pisa e in un Maradona sold out, gli azzurri possono volare a +2 sulla Juventus.
Il corsivo di Salvatore Caiazza pone l’attenzione sui primi “venti contrari” che giungono dalle squadre avversarie: “I piagnistei di Tudor evidenziano la differenza con il “nostro” Conte“