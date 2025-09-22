Il Mattino in prima pagina: “Prove di fuga”

Occasione da sfruttare stasera per gli azzurri di mister Conte.

Come lo sottolinea in prima pagina il quotidiano Il Mattino in edicola oggi, una eventuale vittoria contro il Pisa, atteso in notturna al Maradona, può essere l’occasione per raggiungere la vetta della classifica in solitaria.

Il titolo del quotidiano è “Prove di Fuga“, mentre il punto a firma di Francesco De Luca analizza un importante aspetto titolando “I nemici non fanno rumore” in riferimento alle accuse dirette e studiate di Tudor su presunti svantaggi di calendario subiti dalla Juventus.

Antonio Conte conosce bene il calcio italiano, ed è impermeabile a queste manovre.