CdS: “Conte prova l’allungo sulla Juve”

Prima pagina del Corriere dello sport del 22/09/2025
Stasera all0 stadio Maradona l’importante posticipo che chiude la quarta giornata di campionato tra il Napoli di Antonio Conte e la matricola Pisa guidata da Gilardino.

Spazio all’evento sulla prima pagina del Corriere dello sport in edicola stamattina, il titolo è: “Conte prova l’allungo sulla Juve” e ancora “Il Napoli con il Pisa (20:45) per salire a +2: niente turnover Gilmour in regia“.

Importante occasione per gli azzurri, sia per dimenticare subito la difficile serata di Manchester, sia per dare il primo forte segnale alle antagoniste.

