CdS: “Conte prova l’allungo sulla Juve”

Stasera all0 stadio Maradona l’importante posticipo che chiude la quarta giornata di campionato tra il Napoli di Antonio Conte e la matricola Pisa guidata da Gilardino.
Spazio all’evento sulla prima pagina del Corriere dello sport in edicola stamattina, il titolo è: “Conte prova l’allungo sulla Juve” e ancora “Il Napoli con il Pisa (20:45) per salire a +2: niente turnover Gilmour in regia“.
Importante occasione per gli azzurri, sia per dimenticare subito la difficile serata di Manchester, sia per dare il primo forte segnale alle antagoniste.