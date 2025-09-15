Le ultime su Meret: cosa trapela per la trasferta di Manchester

In casa Napoli tiene banco anche la questione dei portieri, con Meret che non ha partecipato alla trasferta di Firenze e Milinkovic-Savic che ha esordito con qualche ombra nella vittoriosa gara contro la Viola.

Fa il punto della situazione la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che spiega: “Da oggi si comincerà a capire qualcosa in più, domani potrebbe essere un giorno significativo, ma solo mercoledì nella rifinitura prima del viaggio verso Manchester si deciderà se Alex Meret potrà far parte del gruppo azzurro“.

Ancora incertezza quindi sul chi vestirà la maglia da titolare nell’esordio in Champions, di sicuro precisa il giornale: “Meret verrà rischiato solo se non ci sarà alcun tipo di preoccupazione, altrimenti Milinkovic-Savic sarà nuovamente titolare“.