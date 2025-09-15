GdS sul Napoli: “Una cosa grande”

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
Prima pagina della Gazzetta dello Sport del 15/09/2025
Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina spazio anche per il Napoli di Conte, l’articolo a firma Giordano titola: “Una cosa grande“, il sommario recita: “Conte e mercato, il nuovo Napoli è uno spettacolo”.

A centro pagina spazio alla vittoria di misura del Milan contro il Bologna: “Mago Modric” e ancora “Gol a 40 anni, festa Milan a San Siro“.

Di spalla il momento negativo dell’Inter e le probabili mosse di Chivu con : “Paga Sommer, Chivu scalda Martinez per la Champions“.

Il momento positivo per la Juventus è analizzato con: “La Juve ci crede” e ancora “Perchè Tudor non mette limiti“.

Infine, spazio all’atletica e al triste tramonto ai mondiali di Tokio di due atleti azzurri: “La caduta degli dei. Jacobs pensa al ritiro, Tamberi a terra“.

