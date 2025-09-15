“CholiToro” Tuttosport celebra il gol di Simeone

Impresa del Torino ieri grazie alla vittoria in trasferta contro la Roma di Gasperini. Protagonista del successo granata una nostra vecchia conoscenza, il cholito Simeone che da quest’anno non veste più la maglia azzurra. Il ragazzo è stato il protagonista della sfida, con una prova maiuscola e, soprattutto, realizzando un gol di pregevole fattura per la preparazione e anche per la conclusione finale.

Il titolo del quotidiano è “CholiToro” sopra una bella immagine che vede Simeone esultare accanto a Ngonge, altro ex azzurro ieri autore dell’assist vincente.

Ovviamente in prima pagina anche le vicende della Juventus, in taglio alto si riporta del gol decisivo contro l’Inter del ragazzo montenegrino, promessa bianconera: “Il fenomeno Adzic“.