Cds- Rasmus no stop, il danese esordirà contro la Fiorentina

Il Napoli ha mostrato a tutti di essere grande nel momento in cui ha deciso di prendere Hojlund subito dopo aver saputo dell’infortunio di Lukaku, il danese ora scalpita per esordire.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive quanto segue sul centravanti ex Manchester United: “Rasmus Hojlund ieri pomeriggio era già al centro sportivo di Castel Volturno a onorare il primo allenamento con il Napoli. Rasmus no stop, dal Pireo al litorale Domizio, dal gol con la nazionale con vista sul Mondiale al lavoro con il club in meno di ventiquattro ore: più o meno tredici – più una di fuso – considerando il momento del fischio finale e quello di inizio raduno. Niente pause, nessun permesso e soltanto la voglia di tuffarsi immediatamente nella nuova avventura: l’ha voluta e ieri è andato a prenderla di petto, immergendosi al volo nella atmosfera della squadra e nella metodologia dell’allenatore. Manna lo ha preso per colmare la voragine creata dall’infortunio di Lukaku insieme con Lucca, ma il tempo utile per cominciare ad assimilare concetti e principi di Conte è piuttosto ristretto: venerdì si parte per Firenze, sabato c’è la Fiorentina e mercoledì poi, si partirà ancora”.

“Hojlund, contro la Fiorentina, partirà in panchina alle spalle di Lucca e pronto a piombare sul treno in corsa come un falco. La serata del Franchi, tra l’altro, scandirà un bel po’ di cose significative: la prima convocazione e certamente i primi minuti con il Napoli, ma anche il ritorno in Serie A dopo due stagioni in Premier con lo United”, ci tiene a precisare il giornale romano.