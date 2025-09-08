La Gazzetta dello Sport: “Mitiche”

Spazio meritato in prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina all’impresa delle ragazze del volley che hanno conquistato dopo ben 23 anni il Mondiale. La foto a centro pagina le ritrae sorridenti, la capitana Anna Danesi con la coppa e tutte le ragazze con la medaglia al collo. Il titolo del giornale è: “L’Italia del volley è mondiale. Mitiche“. Nel commento si legge: “Oro storico dopo 23 anni, le olimpioniche battono la Turchia e sono sul tetto del mondo. Velasco: “Cuore e umiltà, e non sono un mago“. Mattarella le invita al Quirinale”.

Nel taglio basso altra grande impresa, stavolta nel tennis e non sorride ai colori azzurri. Sinner è stato sconfitto in finale dell’Us Open dallo spagnolo Alcaraz: “Sinner KO, troppo Alcaraz“.

Infine importante sfida stasera per la nazionale di calcio, che guidata dl ct Gattuso stasera affronterà Israele: “C’è Israele Gattuso cerca i gol“. E ancora Il ct con Rategui- Kean “Sfida molto dura”.