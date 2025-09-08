Il Mattino: “Le ragazze del volley sul tetto del mondo”

Nello spazio dedicato allo sport sulla prima pagina del quotidiano napoletano Il Mattino non troviamo notizie di calcio, ma il dettaglio di due imprese in altre discipline.
A centro pagina la foto delle ragazze della nazionale di volley che sollevano la coppa del Mondiale appena conquistato; vera impresa quella della squadra guidata da Velasco, battuta in semifinale la bestia nera Brasile, e in finale la forte Turchia. Il titolo del giornale è “Le ragazze del volley sul tetto del mondo“.
L’occhiello ricorda che il titolo mancava da ben 23 anni. Spazio anche all’impresa di Alcaraz che batte il nostro Sinner all’Us Open e si riprende il primo posto della classifica ATP “Tennis: Sinner ko, Alcaraz è il numero uno“.