Prima pagina del Roma: “All’attacco”

Nella prima pagina del quotidiano napoletano il Roma del lunedì consueto spazio per i colori azzurri.

A centro pagina l’immagine dei festeggiamenti di sabato sera al gol di Anguissa che allo scadere ha dato la vittoria al Napoli contro l’ostico Cagliari. Il titolo è “All’Attacco“, il commento sottolinea l’attuale momento azzurro: “Il Napoli è partito forte, ma servono i gol delle punte: ecco Højlund“.

L’articolo di Gianfranco Coppola della rubrica Blog titola: “Da Conte a Gattuso, l’era dei mister veri“.