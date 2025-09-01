Prima pagina de Il Mattino: “200 milioni per volare”

In prima pagina de Il Mattino in edicola oggia troviamo spazio per le vicende della SSC Napoli.

Nel taglio alto una bella immagine dell’esultanza al gol allo scadere di Anguissa, di sabato sera contro il Cagliari. Si riconoscono tra gli altri un sorridente Stellini e Oriali che sopraggiunge per far parte del gruppo. Il difensore Buongiorno – che ha il merito di aver confezionato l’assist vincente – invece si tuffa letteralmente addosso ai compagni. Il titolo è: “200 milioni per volare” a riassumere la folta (9 volti nuovi) e costosa campagna acquisti messa in atto dalla società di Aurelio De Laurentiis e le buone prospettive per il prosieguo della stagione.

L’editoriale di Francesco De Luca titola: “La resilienza nel DNA del Napoli di Conte” a sottolineare come la squadra riesca a trovare il bandolo della matassa anche in situazioni complicate, in un contesto dove – anche di corto muso, per citare Allegri – vincere e portare a casa i 3 punti è cosa fondamentale.

Di spalla spazio anche al nuovo acquisto Højlund arrivato ieri prima a Roma per le visite mediche e poi a Napoli, circondato già dall’affetto dei tifosi, lo racconta Gennaro Arpaia con “Ecco Højlund, è bagno di folla per il bomber“.