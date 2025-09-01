GdS: “Nove acquisti, con Højlund è un super Napoli”

Vincenzo Fenza
Prima pagina de La Gazzetta dello Sport del 01/09/2025
GdS: "9 acquisti, con Højlund è un super Napoli"

Non può mancare un poco di azzurro Napoli nella prima pagina del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, in edicola stamattina.

Nel titolo si vede un sorridente Højlund vestito di azzurro con tricolore in bella mostra, il titolo è “Nove acquisti, con Højlund è un super Napoli“.

Tanto spazio nella prima pagina alle vicende juventine, con la squadra di Tudor che a fatica riesce a vincere a Genova: “Signora mia“, l’occhiello dettaglia “Vlahovic entra e segna ancora: anche la Juve fa il pieno“.

Nel taglio basso spazio all’inaspettato passo falso dellInter, battuta in casa dall’Udinese in rimonta: “Inter che botta” e ancora con le parole di Chivu: “Siamo un cantiere aperto“.

