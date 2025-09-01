CdS: “Milan, preso Rabiot”

Non troviamo notizie sul Napoli, ma tanto mercato nella prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi.

Il taglio alto recita: “Milan, preso Rabiot” e ancora: Roma sprint George” giovane attaccante del Chelsea. Nel commento si dettagliano gli ultimi colpi: “Il francese firma fino al 2028“, “Stallo Gimenez-Dovbyk” per lo scambio di attaccanti tra Milan e Roma, “Musah da Juric” per il nuovo centrocampista dell’Atalanta. Altri colpi con “Cremonese ecco Vardy” e “Albiol al Pisa“.

Spazio al calcio giocato a centro pagina e alla rete della vittoria bianconera “Ma Vlahovic?” e al flop dell’Inter battuta in casa dall’Udinese “Flop Inter“.