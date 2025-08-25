Il Mattino titola: "Il timbro di Scott".

Ampio spazio alla vittoria del Napoli di sabato pomeriggio contro il Sassuolo all’esordio in Campionato, sulla prima pagina del quotidiano napoletano Il Mattino in edicola oggi.

Nel taglio alto, appena sotto la testata, il titolo è “Il timbro di Scott” accompagnato dalla bella immagine di McTominay disteso, felice e sfinito, dopo essere stato sostituito qualche minuto prima della fine della gara.

L’occhiello rimarca l’importanza per lo scacchiere azzurro dello scozzese, già MVP lo scorso anno, e del campione belga nuovo arrivato: “L’esordio show nel segno di McTominay e di De Bruyne: Conte ha una squadra multitasking“.

Di spalla l’editoriale a firma Francesco De Luca prova già a guardare avanti: “Salto di qualità è già un Napoli formato Europa“.

Spazio all’interno anche agli ultimi giorni di mercato con Francesco Arpaia: “Oggi l’assalto al Manchester per Hojlund“.