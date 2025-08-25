GdS: “I fantastici 4 – Il centrocampo dei campioni”

Vincenzo Fenza
Prima pagina de La Gazzetta dello Sport del 25/08/2025
GdS: "I fantastici 4", il centrocampo dei campioni

C’è anche il Napoli nella prima pagina della Gazzetta dello Sport uscita stamattina in edicola.

Di spalla con D’Angelo e Giordano si analizza il nuovo vestito tattico degli azzurri che prevede l’impiego contemporaneo dei 4 centrocampisti: “I fantastici 4. De Bruyne, Anguissa, McTominay e Lobotka: l’arma vincente di Conte“.

Nel taglio alto gli aggiornamenti sull’attaccante del Milan, dopo la vicenda per certi versi grottesca di Boniface, lungamente visitato e poi rimandato indietro al Leverkusen: “Ora c’è Harder, vicino il danese dello Sporting“.

A centro pagina enfasi sulla vittoria della Juventus ed i gol degli attaccanti, con Tudor che si smarca in merito alla spinosa vicenda dell’attaccante serbo Vlahovic in scadenza di contratto: “Contendo di Dusan, ma l’ultima parola è del club“.

