De Bruyne: “Napoli migliore offerta, sono lo stesso di 10 anni fa”

Buona la prima contro il Sassuolo per il fuoriclasse azzurro Kevin De Bruyne: ha lottato nel vivo del gioco, ha dispensato sprazzi di classe ed ha realizzato – direttamente su punizione – il gol della sicurezza. Il campione belga ha iniziato con il passo giusto la sua avventura napoletana, già dai primi giorni di ritiro si è fatto notare per impegno e applicazione.

Lo ha intervistato il Corriere della Sera oggi in edicola. Ecco un estratto del Kevin pensiero: “Ho scelto Napoli semplicemente perchè era l’offerta migliore, sono Campioni d’Italia e giocano la Champions. Quando sei giovane puoi decidere da solo, adesso ho chiesto anche ai miei figli, il maggiore ha 10 anni ed è in una importante fase di crescita“.

Sulla scelta dell’Italia e della Serie A: “Quando il City ha deciso di non propormi un rinnovo di contratto mi sono guardato intorno, e non volevo più restare in Inghilterra“.

Sull’età e su quanto possa ancora dare al calcio: “Penso di essere più o meno lo stesso di 10 anni fa. Da giovane forse sei più dinamico, ma ora hai più esperienza. Non sono preoccupato, cerco solo di fare il mio lavoro al meglio, divertendomi e facendo in modo che non diventi mai un impegno normale; se lo vivi con piacere e con il sorriso, alla fine giochi anche meglio“.