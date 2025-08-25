CdS: “Hojlund, un colpo da DeLa”

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
Prima pagina delCorriere dello Sport del 25/08/2025
CdS: "Hojlund, colpo alla DeLa".

Aggiornamenti sul mercato del Napoli nel taglio alto della prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport uscito stamattina.

Hojlund, un colpo da DeLa” è il titolo, nel commento i dettagli: “Il danese può restituire a Conte un attacco da Champions dopo il KO di Lukaku. In campo anche McTominay.: telefonata per convincerlo. Sprint Elmas-Brescianini“.

A centro pagina la vittoria bianconera con “Juventudor” e ancora: “David e Vlahovic: staffetta e due gol“.

Nel taglio basso spazio alla prima rivale degli azzurri, in campo stasera contro il Torino e all’allarme lanciato da Chivu: “L’Inter è ancora un cantiere“.

Articolo precedenteIl Mattino titola: “Il timbro di Scott”
Articolo successivoRai: ottimismo su Hojlund, anche Vlahovic tra le alternative

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE