CdS: “Hojlund, un colpo da DeLa”

Aggiornamenti sul mercato del Napoli nel taglio alto della prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport uscito stamattina.

“Hojlund, un colpo da DeLa” è il titolo, nel commento i dettagli: “Il danese può restituire a Conte un attacco da Champions dopo il KO di Lukaku. In campo anche McTominay.: telefonata per convincerlo. Sprint Elmas-Brescianini“.

A centro pagina la vittoria bianconera con “Juventudor” e ancora: “David e Vlahovic: staffetta e due gol“.

Nel taglio basso spazio alla prima rivale degli azzurri, in campo stasera contro il Torino e all’allarme lanciato da Chivu: “L’Inter è ancora un cantiere“.