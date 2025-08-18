Il Roma: “Il Napoli vola con gli spagnoli”

Consueto spazio per gli azzurri sulla prima pagina del quotidiano napoletano Il Roma, in edicola stamattina. Il titolo è: “Il Napoli vola con gli spagnoli“, il commento al titolo è “Oggi arriva Gutierrez e presto anche Juanlu. Conte perde Lukaku ma rinforza le fasce“.

Con queste probabili operazioni in entrata il Napoli si assicura giocatori di buona spinta e regala a Conte gli esterni bassi richiesti, in grado di impostare il gioco con qualità e costanza. Faranno spazio ai nuovi acquisti Zanoli promesso all’Udinese e soldatino Mazzocchi, per il quale, nonostante il grande impegno, non c’è più posto in rosa.