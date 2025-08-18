CorSport – Tra i nomi in lizza per sostituire Lukaku spunta Dovbik

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
Prima pagina de Il Corriere dello Sport del 18/08/2025
CorSport: spunta Dovbyk come sostituto di Lukaku

La vicenda dell’infortunio di Lukaku tiene banco anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola stamattina.

Nel taglio alto, sotto la testata, possiamo leggere: “Napoli, ansia Lukaku“, l’occhiello riporta: “L’infortunio preoccupa: Manna cerca un’altra punta“. Nel commento ecco i vari nomi per l’eventuale sostituto: “Big Rom potrebbe restare fuori più del previsto: oggi atteso il verdetto. Zirkzee, Mateta, Krstovic e Dovbyk le soluzioni per l’attacco di Conte“. Intanto continua il mercato e la ricerca dei profili necessari a completare la rosa: “Stamattina visite a Roma per Gutierrez. Attesa per Juanlu, Elmas e Diouf“.

A centro pagina notizia di mercato per la Juve: “Nuova pista. Zhegrova idea Juve. Caccia all’ala: sondaggio con il Lilla“.

Articolo precedenteGdS: “Lukaku che guaio”
Articolo successivoOggi è il giorno di Gutierrez: visite approfondite dopo l’infortunio

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE