Il Roma: “KDB si è già preso il Napoli Campione”

Spazio agli azzurri del Napoli nella prima pagina del quotidiano napoletano Il Roma, in edicola stamattina.

Il titolo è “KDB si è già preso il Napoli Campione” descrive l’impegno e la qualità che il fuoriclasse belga da subito ha messo a disposizione della squadra chiamata a difendere il titolo e a ben figurare in Europa. il comento è “De Bruyne è cresciuto e i tifosi lo amano. Gli azzurri battono anche il Sorrento (4-0)“.

Il corsivo a firma di Salvatore Caiazza pone l’accento sugli esperimenti tattici in corso a Castel di Sangro: “Conte sta studiando un centrocampo a quattro stelle per il futuro“.