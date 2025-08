CdS: Lookman “Liberatemi”

Ampio spazio alla vicenda Lookman sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola stamattina.

L’attaccante nigeriano è uscito alla scoperto attaccando la società e ribadendo la sua ferma volontà di trasferirsi all’Inter. Le sue parole riportate a tutta pagina: “Liberatemi” e ancora “Trattato in modo scadente, voglio lasciare l’Atalanta“. Il commento recita: “Messaggio durissimo di Ademola su Instagram” e la posizione del calciatore: “C’era un accordo preciso, farmi andare via davanti ad una offerta equa: è arrivata ma la società sta bloccando questa opportunità. Non capisco il motivo“.

Si tratta di una vicenda per molti versi simile a quella di appena 12 mesi fa con Koopmeiners protagonista, lo riporta nel suo editoriale “Le parole hanno un senso” il direttore Zazzaroni.

Nel taglio basso spazio anche per gli azzurri e la sconfitta per 1-2 di ieri sera contro il Brest: “Napoli, la luce è De Bruyne” e il commento di Salvione “Il giochino dei favoriti“.