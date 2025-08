Bremer ottimista sulla Gazzetta: “Scudetto, la Juve c’è”

A centro pagina della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina ampio spazio al difensore brasiliano Bremer della Juventus, al rientro dopo che l’infortunio al crociato lo ha tenuto fuori praticamente per tutta la scorsa stagione. Il giocatore è molto ottimista per il futuro bianconero, le sue parole: “Scudetto, la Juve c’è” e ancora “Ritorno più cattivo. Yldiz il nostro Yamal”,

Nel taglio alto spazio alla complicata vicenda Lookman, con il giocatore uscito clamorosamente allo scoperto: “Trattato male, vado via“.

Spazio anche per il Napoli con una lunga intervista allo scrittore Roberto Saviano che sogna: “Napoli, vorrei vederti vincere la stella“. Nell’articolo Saviano ricorda Maradona che ha visto da bambino giocare, ed elogia il presidente De Laurentiis sempre impegnato a tenere la malavita lontana dallo stadio.