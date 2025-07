Il Mattino: “Da Chiesa a Juanlu gli ultimi colpi”

Spazio alle operazioni di mercato della SSC Napoli in prima pagina del quotidiano napoletano Il Mattino. Sotto la testata possiamo leggere a firma di Pino Taormina: “Da Chiesa a Juanlu gli ultimi colpi” con la società azzurra impegnata a trovare gli ultimi tasselli per rinforzare la rosa; un vice Di Lorenzo e l’esterno di attacco a sinistra sono le priorità. L’occhiello recita: “Oggi vertice di mercato ad Ischia“, anticipando l’incontro tra il presidente, Conte e Manna, per fare il punto sulle trattative in corso.

Di spalla l’editoriale di Francesco De Luca titola: “Il patto DeLa-Conte garanzia per vincere” racconta del rinnovato accordo tra i due e della rinforzata unità di intenti sia sul mercato che sugli obiettivi da raggiungere.