Corriere dello Sport: “DeLa e Conte vertice ad Ischia”

Tanto calciomercato nella prima pagina de il Corriere dello Sport in edicola stamattina.

Per gli azzurri il giornale titola: “DeLa e Conte vertice ad Ischia” anticipando il summit di mercato che si terrà oggi, presenti il presidente, Conte e Manna. Si discuterà dei prossimi colpi per completare l’organico; difficile arrivare a Ndoye, ci sono Sterling e Grealish. Raspadori potrebbe essere confermato

L’articolo a centro pagina è per la Juventus con il tentativo della squadra bianconera di riconfermare il giocatore Kolo Muani di proprietà del PSG: “La Juve insiste Kolo prestito e subito“.

In casa Roma: “Gasp ne chiede altri cinque” con l’allenatore in pressing sulla società per affrettare le operazioni in entrata, dopo l’arrivo del brasiliano Wesley.

Aggiornamenti anche per le milanesi, sicuramente tra le prime a contendere il primato al Napoli. Per i rossoneri: “Jashari e la caccia al nuovo 9“, con l’ultimo rilancio per lo svizzero e la rosa di nomi dai quali dovrebbe uscire la punta che Allegri attende. Infine, per i nerazzurri: “Lookman, l’Inter incontra la Dea” con Marotta che dovrebbe spingersi a 45 milioni per convincere l’Atalanta a cedere il nigeriano.