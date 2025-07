Gazzetta dello Sport in prima pagina: “Un addio da 90 milioni”

Sembra finalmente giunta alla conclusione la snervante trattativa per la cessione di Osimhen. Lo riporta in prima pagina l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Nel taglio basso, si legge infatti: “Il Galatasaray si arrende a De Laurentiis” e poi “Napoli in gol con Osimhen, un addio da 90 milioni“. Il club turco avrebbe quindi accettato le condizioni della società azzurra che, partendo dalla clausola di 75 milioni, ha richiesto il pagamento in due sole rate; 40 milioni subito ed altre due rate da 17,5 milioni da saldare entro il 2026. Accettato anche il 10% da riconoscere al Napoli sulla eventuale plusvalenza a seguito di una futura rivendita, e la condizione di non poter cedere il giocatore in Serie A per i prossimi due anni.

Si chiude definitivamente un capitolo importante della recente storia del club. Il giocatore lascia dopo uno Scudetto, 133 presenze e 78 gol.