Per il Roma: “Manovre in attacco, tutto dipende da Osi”

Consueto spazio per il calcio in prima pagina del quotidiano napoletano Roma, in edicola oggi.

Nel taglio alto si legge: “Manovre in attacco, tutto dipende da Osi“. Chiaro riferimento alla necessità degli azzurri di reperire un vice Lukaku e di chiudere definitivamente i rapporti con il centravanti nigeriano, ancora sotto contratto.

La vendita di Osimhen porterebbe nelle casse azzurre i 75 milioni della clausola, risorse importanti da investire subito per l’attaccante richiesto da Conte. Ad oggi i nomi più gettonati sono Nunez del Liverpool, Lucca dell’Udinese e Kean della Fiorentina.

La speranza è che Victor abbia finalmente deciso cosa fare, manifestando la volontà di restare al Galatasaray.

Spazio alla nostalgia nel corsivo a firma di Salvatore Caiazza: “L’addio al calcio di Hamsik ci riconcilia con questo sport”, giusto tributo al campione slovacco vera bandiera azzurra.