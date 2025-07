Per la Gazzetta: “Vlahovic sì al Milan”

Notizie di mercato nella prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina.

A centro pagina si analizza la situazione del centravanti serbo vera grana per la Juventus, e la possibilità che: “Vlahovic, sì a Max” e, dettagliato nel sommario: “L’attaccante vuole restare in Italia. Il feeling con Allegri, il nodo ingaggio“. Infatti, il giocatore è in scadenza di contratto e titolare di uno stipendio di 12 milioni annui.

Sempre in copertina, nel taglio alto, per l’Inter la notizia è sulla clausola relativamente bassa (25 milioni) che interessa il suo difensore olandese: “Inter, rischio Dumfries” e ancora “Fino al 15 luglio Barcellona e City sono in agguato“.