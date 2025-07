CdS: Napoli, Ndoye per il ritiro

Spazio anche per il Napoli nella prima pagina del Corriere dello Sport stamattina in edicola: nel taglio centrale, a firma Mandarini e Tarantino, si dettaglia del tentativo azzurro di chiudere anche la trattativa per l’attaccante del Bologna; sotto all’occhiello “Altro affare con il Bologna” si legge “Napoli, Ndoye per il ritiro” e come sommario “Non solo De Bruyne, Lang e Beukema; Antonio vuole anche l’esterno svizzero“.

Ampio spazio a centro pagina per il ritorno del tecnico livornese sulla panchina del Milan, lasciata nel 2014: “Ci sei mancato” e “Torna Allegri dei 6 scudetti e sfida Conte“.

L’editoriale del direttore Zazzaroni “Al Circo Infantino” tratta della prossima chiusura del Mondiale per Club e di come sia cambiato il calcio negli ultimi anni, privilegiando sempre di più l’aspetto fisico da quello squisitamente tecnico.

Nel taglio basso importante indizio di mercato per i nerazzurri: “L’Inter avanza per Rios” e nel sommario “Priorità al colombiano del Palmeiras se Hakan sceglierà il Galatasaray“.