Roma: tentativo per Nunez, ma Lucca è pronto”

Consueta apertura a centro pagina sugli azzurri per il quotidiano napoletano “Roma“, in edicola stamattina.

Il titolo riguarda il giocatore che nella prossima stagione dovrà assumere il ruolo di vice Lukaku: “Tentativo per Nunez ma Lucca è pronto“, Sembra quindi giunta ad un buon punto la trattativa con il club friulano, Il Napoli forte del gradimento del giocatore sta definendo i contorni della trattativa economica con l’Udinese. Nel sommario sotto al titolo altri spunti interessanti: Il Liverpool chiede tanto per Nunez” a sottolineare la difficoltà di un eventuale acquisto del calciatore uruguaiano e, poi, “Per Ndoye e Beukema si continua a trattare“, con il Bologna che non intende abbassare le forti richieste economiche.

Infine, nel corsivo a firma di Salvatore Caiazza si affronta il vero problema di questa estate: “Osimhen da eroe scudetto a peso (economico) del Napoli”. Il nigeriano non sceglie la futura destinazione, più tempo passa e meno sono le probabilità di riuscire ad incassare l’importo della clausola.