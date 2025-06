Per la Gazzetta “Il Napoli fa Lucca”

Spazio anche per gli azzurri nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina. Nel taglio medio troviamo, a firma Giordano, notizie sul vice Lukaku: “Il Napoli fa Lucca” e ancora “De Laurentiis scende in campo per l’attaccante“. Sembra quindi che la società abbia rotto gli indugi e scelto il giovane italiano per il ruolo di alternativa di Big Rom.

A centro pagina ampio spazio per l’Inter: “Inter ora Leoni” l’occhiello chiarisce “Dopo Bonny vuole il difensore del Parma“, mentre il sommario scende più nei dettagli: “Marotta ha pronti 30 milioni per vincere il derby con Milan“

Spazio anche al calcio giocato, con gli impegni del Mondiale per Club per l’Inter: “Alle 21 nerazzurri col Fluminense per un posto nei quarti del Mondiale“, e per la Juventus: “Chi ferma i Mostri” e “Domani il Real: Tudor deve evitare altri flop“.