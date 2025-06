Per la Gazzetta Yildiz è da 10

Stamattina il quotidiano sportivo apre a tutta pagina con la vittoria della Juventus e con la doppietta del giovane calciatore turco: “Mondiale per Club, la Juve vola agli ottavi” e “Yildiz è da 10“.

Nel taglio basso c’è spazio anche per la rivale storica Inter in particolare per il suo centravanti argentino, protagonista nell’ultima uscita: “Lautaro il capo, è sempre più il leader della squadra“.

Di spalla troviamo il commento alle due gare giocate ieri sera. Per gli azzurrini eliminati ai supplementari dalla Germania dall’europeo di categoria: “Rossi di rabbia. Arbitro in tilt. L’under 21 resta in 9 ed è fuori“.

Sotto spazio anche per la gara di ritorno dei playout di Serie B, partita non terminata per le intemperanze dagli spalti dell’Arechi, con i padroni di casa sotto per 0 – 2 e già certi della C : “La Samp si salva. Furia ultras. Partita sospesa a Salerno“.