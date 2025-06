Per il Mattino: “I campioni vogliono venire a Napoli”

Poco spazio per lo Sport stamattina sulla prima pagina del quotidiano campano a diffusione nazionale.

Gran parte dello spazio è doverosamente dedicato al nuovo inquietante fronte di guerra, apertosi da pochi giorni.

Sotto la testata fa però capolino una importante analisi a firma di Pino Taormina: “Italia in crisi, ma i campioni vogliono venire a Napoli“.

L’articolo, partendo dall’oggettivo divario – tecnico ed economico – che oggi separa la Premier League alla Serie A, evidenzia come la SSC Napoli sia una eccezione virtuosa nel dimesso contesto nazionale, visto che acclamati campioni provenienti dal quel campionato hanno deciso di vestire la maglia azzurra. Dopo il colpo McTominay, calciatore decisivo per la conquista per quarto titolo, quest’anno è stato il turno di un campione assoluto, Kevin De Bruyne.

Questo è solo l’inizio di quello che potrebbe essere un vero ciclo: tanti altri nomi prestigiosi sono accostati questa estate alla squadra azzurra.