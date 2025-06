CdS: 160 milioni per Osimhen

Tante notizie di mercato sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola stamattina.

Riguarda il Napoli il taglio alto che riporta di un importante rilancio dell’Al-Hilal: “160 milioni a Osimhen!” e, in dettaglio, “Offerta shock del club di Inzaghi per convincere il centravanti nigeriano, 40 milioni netti fino a stagione fino al 2028 e opzione per l’anno successivo“.

A centro pagina il quotidiano esalta il risultato della Juventus contro il modesto Wydat travolto per 4 – 1 e Yildiz autore di una doppietta: “Magikenan” e “Juve, cose turche: ha gli ottavi in tasca“.

Di spalla troviamo a firma Vitiello: “Il Milan sceglie Zinchenko” con Tare impegnato a risolvere il caso Theo e ad assicurarsi l’eventuale sostituto.

Nel taglio basso meritato spazio per gli azzurrini dell’under 21 sconfitti dai tedeschi ai supplementari in 9 contro 11. Con Scalia e Polverosi troviamo: “Italia baby: in 9 sfiora la semifinale” e “la Germania vince 3 – 2 al 118′, arbitro flop“.

Infine, spazio alla Salernitana e ai disordini che hanno impedito di giocare fino al 90′ la gara di ritorno del playout: “Caos Salerno, gara interrotta e Samp salva. Sarà 0 – 3 a tavolino“.