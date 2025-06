Per la Gazzetta c’è il sì di Lucca, 30 milioni all’Udinese

Tengono banco le trattative di mercato sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina.

In alto, sotto la testata, possiamo leggere a firma di Conticella e Stoppini: “Frattesi titolarissimo Galatasaray su Calha” con il neo allenatore interista Chivu intenzionato a costruire un ruolo di primo piano per il centrocampista italiano. Voci insistenti dalla Turchia invece per una possibile cessione di Calhanoglu. Per il Mondiale per Club 2025 i nerazzurri saranno impegnati contro il Monterrey domani notte alle ore 3 italiane.

Stessa ora per la Juventus, che giocherà con l’Al Ain. Secondo Cornasecchia e Della Valle “Kolo sorpassa nelle gerarchie Vlahovic, probabile partente” mentre Cambiaso esce allo scoperto: “Qui sto bene”.

Di spalla l’interesse del Milan per il centrocampista svizzero Xhaka “Allegri spinge, c’è l’accelerata“. E quello del Napoli per l’attaccante dell’Udinese Lucca che “Ha già detto sì, pronti 30 milioni“.

A centro pagina spazio a Gattuso neo CT in foto con la Coppa del Mondo del 2006: “L’Italià Ringhiò” e “Ha una sola missione: portarci al Mondiale“. Si spera che il tecnico inverta in maglia azzurra il trend negativo delle sue ultime esperienze.