Il Roma in prima pagina: Lookman per Conte

Secondo il quotidiano napoletano in edicola stamattina esistono i margine per una trattativa che vedrebbe l’attaccante nigeriano Lookman trasferirsi in azzurro: “Lookman per Conte. Adl pronto a spendere 50 milioni per acquistare il nigeriano dell’Atalanta“. Poi, sempre per l’attacco: Nunez o Lucca come vice Lukaku“. Bottega cara quella bergamasca, il colpo sarebbe di quelli veramente importanti.

Il corsivo a firma di Salvatore Caiazza tratta di un argomento particolare: l’eventuale ripristino della maglia numero 10 da far eventualmente indossare a Kevin De Bruyne “ogni volta che si tocca la 10 c’è la disputa tra vecchi e giovani“.