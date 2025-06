Prima pagina de Il Mattino: “Licenziato”

La prima pagina di stamattina del quotidiano Il Mattino apre con l’esonero del ct della nazionale.

A centro pagina l’immagine è quella di Spalletti in conferenza stampa, il titolo è eloquente: “Licenziato”. In alto le modalità dell’esonero: “Spalletti cacciato prima di Italia -Moldova, ma stasera va in panchina”.

L’editoriale a firma Francesco De Luca affronta il periodo molto difficile che sta vivendo il calcio italiano, a partire dai vertici federali: “Luciano ha fallito, ma è Gravina il vero perdente”.

Di spalla con Piero Mei spazio alla finale di Parigi: “Battaglia epica al Roland Garros, un grande Sinner cede ad Alcaraz” con il campione italiano che spreca 3 match ball e, alla fine di una partita combattuta e sofferta, cede all’ultimo tie-break.