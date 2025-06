“Luciao” è il titolo di apertura del Corriere dello Sport

A tutta pagina la vicenda dell’esonero di Spalletti sull’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il quotidiano fonde le parole Luciano e ciao per il saluto al ct appena esonerato, che diventa “Luciao”.

Sopra al titolo si riassume la vicenda: “L’annuncio schock di Spalletti che sarà in panchina con la Moldavia (20:45), la ricerca di un nuovo ct”.

In basso, invece, l’ammissione del tecnico e il primo nome in ballo per la sua sostituzione:“Sono stato esonerato, è la mia ultima partita” e poi “Ranieri favorito su Pioli”.

Risoluzione del contratto e subito ipotesi Juventus per Spalletti, mentre Ranieri accetterebbe senza rinunciare all’incarico alla Roma.

Infine, sulla vicenda il commento del direttore Zazzaroni che nel suo editoriale titola: “La nazionale non è una squadra qualunque”.

A completare la prima pagina del quotidiano, sotto la testata, il Roland Garros e la finale di ieri sera:“5 ore e 29 minuti. Sono infiniti”. Sinner e Alcaraz, i primi al mondo, si sono sfidati in un match lungo e spettacolare; ha vinto lo spagnolo solo al tie-break del quinto set.