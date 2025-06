Per il Corriere dello Sport è “L’ultimo Simone”

Tante notizie sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi.

A centro pagina tiene banco “L’ultimo Simone” e le dovute riflessioni dopo la clamorosa sconfitta in finale di Champions, quindi: “Inzaghi vuole l’Al-Hilal, l’Inter cerca Fabregas”. Sul futuro tecnico interista, a firma Massimiliano Gallo, troviamo “Le tessere del mosaico”, in corsa ci sono anche Chivu, Palladino e Vieira.

L’editoriale di Cristiano Gatti è “Nel nome di Xana” che riassume la tragedia umana vissuta da Luis Enrique e l’incredibile forza d’animo dell’allenatore spagnolo che, sempre in nome e in ricordo della figlioletta scomparsa a soli 9 anni per una maledetta malattia, trova la forza di proseguire.

Di spalla varie notizie di mercato. A firma Bonsignore e Losapio “Juve, Elkann chiama Tudor” con l’ipotesi della conferma del tecnico croato che prende quota, anche in vista del Mondiale per Club.

Titolo anche per gli azzurri con “Frattesi, il Napoli prepara l’affondo” di Mandarini e Tarantino che riporta il forte interesse per il centrocampista nerazzurro e le prossime mosse di mercato con “I campioni d’Italia spingono per Davide e Kang-In Lee”.

Infine, sempre di spalla, nella parte bassa l’importante rientro di un ex azzurro a firma Rindone “La Lazio e Sarri: accordo totale”