La Gazzetta dello Sport: “L’Inter aspetta il si”

Tiene banco a centro pagina la vicenda Inzaghi. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi “L’Inter aspetta il si” con il tecnico che potrebbe restare a Milano, nonostante la debacle in Champions e la corte ricca e serrata dell’Al-Hilal. I nomi degli eventuali sostituiti sono per la rosea Fabregas, De Zerbi o Chivu.

Di spalla, a firma Grandesso, la tentazione Rabiot per il nuovo Milan di Allegri: “Se Max chiama…”. E le parole del calciatore francese “Io al Milan? Sento spesso Allegri, è come un papà”.

A centro pagina tiene banco il caso Acerbi a firma Licari “Scontro Acerbi-Spalletti sul rifiuto alla Nazionale” che dettaglia sul clamoroso diniego alla convocazione da parte del difensore interista.

Sotto la testata spazio anche per il ciclismo: “Giro da Leone. Yates trionfa. La corsa dal Papa”. A firma Bianchin, Esposito e Scognamiglio tutti i dettagli sull’emozione della maglia rosa e la visita al Pontefice.