Il Mattino: Napoli sempre più al centro del mondo

Dalla prima pagina del quotidiano il Mattino in edicola oggi ecco le principali notizie pubblivate.

Sotto alla testata, a firma De Martino e Santonastaso: “Napoli sempre più al centro del mondo, a Castel Capuano il vertice Unesco” a ricordare come Cultura e Mediterraneo sono i principali motori dello sviluppo cittadino.

L’editoriale di Roberto Napoletano analizza con “Napoli – Parigi, la lezione per noi e per gli altri” i festeggiamenti sportivi, con Napoli bella e organizzata come non mai, mentre nella capitale francese – purtroppo – si sono registrati due morti, centinaia di feriti e di arresti. La lezione è quella della maturità e della compostezza, che ribalta gli atavici luoghi comuni.

A centro pagina, a firma di Bruno Majorano si racconta degli ultimi complimenti ricevuti dagli azzurri con: “Da Spalletti a Kvara, passione napoletana”.