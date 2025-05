Il Corriere dello Sport titola: “Conte ai saluti”

Anche per il Corriere dello Sport in edicola oggi sembra scontato il divorzio tra Conte ed il Napoli; il titolo sotto la testata è “Napoli, Conte ai saluti”. In merito all’incontro di ieri, in occasione del compleanno del presidente: “Cena con De Laurentiis, aria di divorzio”.

A centro pagina spazio alla Juventus che conquista a fatica il quarto posto: “Si salva” e sotto “Juve in Champions, rigore da 60 milioni” che riassume l’andamento della gara ieri a Venezia e ipotizza gli introiti per la prossima partecipazione al prestigioso torneo intercontinentale.

In basso spazio anche alla Ferrari che ieri è ritornata sul podio di F1 dopo il GP di Montecarlo: “Norris è un muro Leclerc secondo”.