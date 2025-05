La Repubblica: il Comune già si prepara all’eventuale festa

Due anni fa fu tutto più semplice: con largo anticipo si arrivò al titolo, ci fu tutto il tempo per organizzarsi.

Stavolta il finale è per cuori forti, in 3 partite si deciderà il destino di questo campionato. Il Napoli ha bisogno di 7 punti, ancora troppi per abbandonarsi anche minimamente al sogno.

Secondo la Repubblica in edicola oggi il Comune – per non trovarsi impreparato all’ultimo momento – sta già provando a definire le modalità dell’eventuale festa. L’amministrazione di Palazzo San Giacomo sta pensando di chiudere alle auto le vie del centro storico e di lasciare il percorso al pullman scoperto, sempre che ci sia anche la disponibilità del sodalizio azzurro.

Tutto va pianificato in tempo, soprattutto in politica, però in questo caso la strada non è troppo lunga ma irta di difficoltà; non scordiamo che siamo sempre la patria della scaramanzia. Smorzare entusiasmo e preparativi non può che aiutare la squadra ad isolarsi, a restare concentrata, per la riuscita dell‘impresa.

Se poi dovesse succedere, ci sarà tutto il tempo per abbandonarsi alla gioia.