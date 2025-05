La Gazzetta dello Sport apre con Lautaro: Inter, eccomi

Apre a tutta pagina l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul recupero di Lautaro, probabilmente disponibile nella sfida di domani contro il Barcellona: “Inter, eccomi“. “L’argentino prenota un posto per domani“.

Sempre sulla sfida di Champions: “Inzaghi ha un piano anti Yamal” e “San Siro record, incasso da 13 milioni“.

Non c’è spazio per il Napoli, di spalla con “Battaglia d’Europa” si analizza la lotta serrata per l’ultimo posto utile per partecipare alla prossima Champions, con Lazio e Roma che agganciano la Juventus, mentre il Bologna insegue e sogna, appena un punto sotto.