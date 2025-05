Il Mattino in prima pagina: La Febbre Azzurra

Il Mattino di Napoli, in edicola stamattina, apre in prima pagina con il momento degli azzurri, sempre primi in classifica a sole tre giornate dalla fine del campionato.

L’articolo di apertura titola “La Febbre Azzurra” ed è dedicato al momento che sta vivendo il popolo azzurro. Il giornale anticipa l’uscita da domani di un inserto estraibile di 8 pagine, che racconterà in dettaglio questo finale di stagione.

Sotto sono riportate le parole piene di buonsenso di Conte: “Nervi saldi, non abbiamo ancora vinto“.

Il fondo a firma di Francesco De Luca è: “Un progetto vincente e il cuore di un popolo“.

Infine, di spalla, Guido Trombetti analizza il percorso azzurro con “Pochi gol e grandi risultati“.