Corriere dello Sport: Conte, la storia da scrivere a Napoli

A tutta pagina il Corriere dello Sport di stamattina analizza la corsa per il quarto posto: “Tutte per uno“, “ Juve, Roma, Lazio e Bologna: in quattro per un solo posto Champions“.

Nel taglio basso spazio al Napoli: Conte, la storia da scrivere a Napoli” che sottolinea come potrebbe essere il primo meridionale a vincere al sud.

Spazio anche all’Inter, in vista della sfida di domani:” Lautaro ci crede: missione Barça“.

Infine, eco il Pisa che ritorna in Serie A con “Che festa: promosso dopo 34 anni“.