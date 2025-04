Alessandro Buongiorno è in forte dubbio per la sfida contro la sua ex squadra, il Torino.

A riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il difensore potrebbe anche non farcela per il match di domenica sera. Al suo posto, a questo punto, conferma probabile per Rafa Marin, già titolare contro il Monza nell’ultima vittoria per 0-1 ai danni dei brianzoli.